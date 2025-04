Lula e Boric assinam acordos estratégicos em Brasília Presidentes firmam cooperação para combater crime organizado e fortalecer integração regional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h44 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula se reúne com o presidente do Chile e assina acordos de combate ao crime organizado

O presidente Lula recebeu o presidente do Chile, Gabriel Boric, em Brasília, para assinar acordos de cooperação que incluem medidas contra o crime organizado transnacional. Durante o encontro no Palácio do Planalto e almoço no Itamaraty, foram firmados 13 documentos abrangendo segurança pública, defesa, ciência, tecnologia e cultura.

Os líderes discutiram a importância da integração regional e destacaram a rota bioceânica que conecta portos dos dois países. No aspecto econômico, o Brasil reafirmou sua posição como maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com um comércio bilateral que ultrapassou 2,7 bilhões de dólares nos primeiros meses do ano.

Os presidentes enfatizaram a necessidade de união regional diante das novas políticas migratórias dos Estados Unidos e reforçaram a importância de manter relações comerciais equilibradas com potências como os Estados Unidos e a China.

Assista em vídeo - Lula se reúne com o presidente do Chile e assina acordos de combate ao crime organizado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!