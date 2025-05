Lula e Putin reforçam cooperação econômica após desfile militar em Moscou Presidentes discutem multilateralismo e investimentos em energia nuclear JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h54 (Atualizado em 10/05/2025 - 01h13 ) twitter

Lula se encontra com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou

O presidente Lula encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou após um desfile militar que comemorou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A cerimônia contou com a participação de tropas de 13 países e celebrou a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista.

O evento também serviu como uma demonstração de que a Rússia não está isolada internacionalmente. Mais de 20 chefes de Estado participaram da cerimônia, incluindo Lula. Durante seu discurso, Vladimir Putin homenageou veteranos e vítimas da guerra, afirmando que a Rússia continua sendo uma barreira contra diversas formas de discriminação.

Na reunião com Lula, os líderes discutiram parcerias no comércio internacional e no setor energético, especialmente na área de reatores nucleares. As discussões também abordaram estratégias para enfrentar desafios tarifários no comércio global.

