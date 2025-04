Lula é vacinado contra a gripe durante anúncios de investimentos em MG e SP Presidente destaca segurança econômica do Brasil em eventos com Novo Nordisk e Mercado Livre JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h07 ) twitter

O presidente Lula foi vacinado contra a gripe em Minas Gerais durante o anúncio de expansão da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk em Montes Claros. A empresa anunciou um investimento de mais de R$ 6 bilhões na ampliação da planta industrial, gerando novos empregos diretos.

No mesmo dia, a comitiva presidencial visitou Cajamar, na Grande São Paulo, onde Lula participou do evento no centro de logística e distribuição do Mercado Livre. A empresa revelou planos de investir R$ 34 bilhões e contratar 14 mil novos funcionários ao longo do ano.

Durante os eventos, Lula criticou previsões sobre uma desaceleração econômica no Brasil e destacou os investimentos nos setores automobilístico e de construção civil. Ele também mencionou a segurança econômica do país, ressaltando as reservas financeiras disponíveis para enfrentar crises internacionais.

