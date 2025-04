Lula enfrenta desafios políticos após alta desaprovação em pesquisa Presidente busca apoio no Congresso em meio a tensões econômicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h19 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h19 ) twitter

Com 56% de desaprovação, Lula discute medidas para melhorar a avaliação do governo

O presidente Lula enfrenta uma desaprovação de 56% de sua gestão, conforme revelou uma pesquisa recente. As tarifas impostas pelos Estados Unidos e o aumento dos preços dos alimentos são preocupações adicionais que afetam a economia do país.

A pesquisa destacou que para 56% dos entrevistados houve uma piora econômica nos últimos 12 meses, enquanto 88% perceberam um aumento nos preços dos alimentos em março. Em resposta a esses desafios, Lula se reuniu com líderes do Senado na residência oficial de Davi Alcolumbre para discutir a reforma ministerial e buscar apoio para as pautas do governo no Congresso. Ele planeja também encontros com líderes da Câmara dos Deputados para fortalecer alianças políticas.

