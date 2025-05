Lula entrega honrarias culturais no Rio de Janeiro Evento celebra reinauguração do Palácio Gustavo Capanema após reforma JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula participa da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura no RJ

O presidente Lula participou da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura em cerimônia realizada no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. A ocasião marcou a reinauguração do edifício, fechado há dez anos, após uma reforma financiada pelo governo federal com investimento superior a R$ 84 milhões.

Durante o evento, foram homenageadas 111 personalidades e 14 instituições com a ordem de mérito cultural, a maior distinção pública do setor cultural brasileiro. A premiação estava suspensa desde 2019 e também celebrou os 40 anos de criação do Ministério da Cultura.

Assista em vídeo - Lula participa da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!