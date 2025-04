Lula marca dois anos de mandato com medidas sociais e tecnológicas Presidente antecipa 13º salário para aposentados e lança TV 3.0 em meio a queda de popularidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 23h49 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula promove evento com balanço de ações do governo e antecipação do 13º para aposentados

O presidente Lula celebrou dois anos de mandato com um evento onde destacou conquistas do governo e anunciou novas ações. Entre as medidas, está a antecipação do pagamento do 13º salário a aposentados e pensionistas para abril e maio. A data coincide com a divulgação de uma pesquisa que revela que 62% dos brasileiros rejeitam sua candidatura à reeleição em 2026.

No evento, Lula lançou a campanha “Brasil Dando a Volta Por Cima”, enfatizando o compromisso do governo em comunicar melhor suas ações. Ele também apresentou iniciativas para a segurança pública, como melhorias no programa de enfrentamento ao crime para proteção de aparelhos celulares.

Uma novidade é a chegada da TV 3.0, que trará avanços tecnológicos significativos como transmissão em até 8K, qualidade superior de áudio e funcionalidades interativas. Isso promete modernizar a relação do público com a televisão.

A pesquisa divulgada no mesmo dia aponta que, em um possível segundo turno contra Jair Bolsonaro, Lula teria 44% das intenções de voto contra 40% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

‌



Assista em vídeo - Lula promove evento com balanço de ações do governo e antecipação do 13º para aposentados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!