Lula participa de cerimônia antecipada do Dia do Exército em Brasília Evento no quartel-general homenageia civis e militares em solenidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente Lula participa da celebração do Dia do Exército em Brasília

O presidente Lula esteve presente hoje na celebração do Dia do Exército, realizada no quartel-general de Brasília. Tradicionalmente comemorada em 19 de abril, a cerimônia foi antecipada este ano e contou com a participação de autoridades, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do governo. Durante o evento, diversas instituições civis e militares foram homenageadas. Esta marca a terceira participação consecutiva de Lula na celebração das Forças Armadas.

Assista em vídeo - Presidente Lula participa da celebração do Dia do Exército em Brasília

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!