Lula pede apoio de Macron para acordo Mercosul-União Europeia Presidente brasileiro destaca necessidade de regulamentação para concluir negociação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h27 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h27 )

Durante sua visita oficial à França, o presidente Lula encontrou-se com Emmanuel Macron para discutir o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. No encontro, foram assinados novos acordos de cooperação entre Brasil e França. Lula enfatizou a importância de concluir o acordo comercial durante sua presidência do Mercosul.

Macron enfrenta resistência do setor agrícola francês devido à concorrência com produtos brasileiros como carne bovina e soja. Ele apontou a falta de regulamentação sobre agrotóxicos no Mercosul como um obstáculo ao avanço do acordo.

Além das negociações comerciais, Lula foi homenageado na Academia Francesa. A visita incluiu ainda um encontro com a prefeita de Paris e a inauguração do espaço Pequena Floresta Urbana.

