Lula presta homenagem no funeral de Pepe Mujica no Uruguai Cerimônia em Montevidéu reuniu milhares para despedida do ex-presidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h44 )

Lula viaja ao Uruguai para acompanhar velório do ex-presidente José Pepe Mujica

O presidente Lula viajou ao Uruguai para participar do velório do ex-presidente José Pepe Mujica, realizado no Palácio Legislativo em Montevidéu. A cerimônia foi estendida para permitir a presença de Lula, que foi recebido pelo governador Yamandú Orsi e consolou Lucía Topolansky, viúva de Mujica.

José Pepe Mujica faleceu aos 89 anos e deixou um legado marcante na política uruguaia. Governou o país entre 2010 e 2015 e era conhecido por seu estilo de vida simples. O funeral atraiu cerca de 25 mil pessoas de diversas nacionalidades que vieram prestar suas últimas homenagens.

Após a cerimônia, os restos mortais de Mujica foram cremados, com as cinzas destinadas à chácara onde ele vivia, junto à sua cadela Manuela. Mujica lutava contra um câncer no esôfago desde o ano anterior e tinha revelado que a doença havia se espalhado.

