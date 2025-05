Corpo de José Pepe Mujica é velado nesta quarta (14) em Montevidéu, no Uruguai

O corpo do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, começou a ser velado nesta quarta (14), em Montevidéu. A população acompanhou o cortejo fúnebre que passou por pontos importantes da capital uruguaia, até chegar ao Congresso Nacional. O corpo vai ser velado até amanhã. Mujica morreu ontem, aos 89 anos, depois de meses de luta contra um câncer no esôfago.



