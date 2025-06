Lula recebe título de Doutor Honoris Causa na França Universidade Paris 8 homenageia presidente brasileiro; eventos culturais e comerciais marcam visita JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h38 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula é homenageado na França com o título de Doutor Honoris Causa

O presidente Lula foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Paris 8, localizada em Saint-Denis, na área metropolitana de Paris. Durante sua visita à França, Lula também esteve presente na inauguração de uma exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no Grand Palais, junto com o presidente Emmanuel Macron.

Além disso, participou de uma cerimônia onde o Brasil foi reconhecido como livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. O presidente brasileiro propôs um diálogo entre agricultores do Brasil e da França para discutir o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Emmanuel Macron afirmou que está disposto a assinar o acordo, desde que os agricultores do Mercosul sigam as mesmas regras dos europeus.

Lula seguirá para Nice para participar da Cúpula das Nações Unidas sobre os Oceanos e depois para Mônaco para o Fórum de Economia Azul. Antes de retornar ao Brasil, ele visitará a sede da Interpol em Lyon.

Assista ao vídeo - Lula é homenageado na França com o título de Doutor Honoris Causa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!