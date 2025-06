Quatro militares israelenses morrem e cinco ficam feridos em desabamento de prédio em Gaza

Quatro militares israelenses morreram e cinco ficaram feridos no desabamento de um prédio na Faixa de Gaza. Os militares faziam parte de uma operação dentro do prédio que ficava em Khan Younis. A construção desabou com a detonação de explosivos. Morreram na queda o major Chen Gross, de 33 anos, o sargento Yoav Raver, de 19, e mais dois militares que não tiveram os nomes divulgados. Outros cinco ficaram feridos.



