Lula renova patrocínio ao esporte paralímpico com investimento recorde Investimento de R$160 milhões beneficiará atletas até as Paralimpíadas de Los Angeles JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h13 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h13 )

Lula anuncia a renovação do patrocínio da Caixa e do governo ao Comitê Paralímpico brasileiro

O presidente Lula esteve em São Paulo nesta quinta-feira para participar de dois eventos importantes. Pela manhã, ele participou do lançamento dos novos cursos de medicina e biomedicina na faculdade Sírio-libanês. À tarde, anunciou a renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal e do governo federal ao esporte paralímpico brasileiro.

O novo contrato prevê um investimento total de R$160 milhões até as Paralimpíadas de Los Angeles em 2028. Com essa renovação, o apoio será ampliado para incluir cinco novas modalidades esportivas, totalizando dezoito. A faculdade Sírio-libanês também oferece cursos em áreas como enfermagem, psicologia e fisioterapia, utilizando a infraestrutura hospitalar para parte da formação prática dos alunos.

