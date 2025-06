Lula sanciona reestruturação do funcionalismo público Lei aprova reajuste salarial de 9% para servidores federais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h32 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h32 ) twitter

Lula sanciona lei que autoriza o reajuste salarial para servidores públicos federais

O presidente Lula sancionou uma lei que autoriza a reestruturação do funcionalismo público e um reajuste salarial para servidores federais, cargos comissionados e funções de confiança do poder executivo. O aumento será de 9% este ano e mais 9% no próximo ano para as categorias que não fecharam acordos no ano passado. O impacto fiscal projetado é de quase R$ 74 bilhões até 2027.

