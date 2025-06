Caso Madeleine McCann: polícias retomam as buscas por menina desaparecida há 18 anos

As polícias de Portugal e da Alemanha retomaram hoje as buscas por Madeleine McCann, desaparecida há 18 anos. A operação ocorre em 21 áreas próximas ao resort onde a menina foi vista pela última vez no sul de Portugal. A ação foi solicitada pelo Ministério Público da Alemanha, que investiga o caso desde 2020, quando identificou o principal suspeito, Christian Bruckner, que atualmente cumpre pena por estupro na Alemanha. Ele nega envolvimento no desaparecimento. Cerca de 30 investigadores alemães participarão das buscas até sexta-feira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!