Lula se reúne com líderes no Chile para discutir democracia

Lula participa de reunião com outros presidentes de esquerda em defesa da democracia, no Chile

O presidente Lula participou de uma reunião no Chile com líderes para discutir a defesa da democracia. O evento ocorreu no Palácio La Moneda e contou com a presença dos presidentes do Uruguai, Colômbia e do primeiro-ministro espanhol. As conclusões serão apresentadas em setembro durante um evento paralelo à Assembleia das Nações Unidas em Nova York.

Os líderes destacaram a necessidade de regulamentar plataformas digitais para evitar seu uso na incitação à violência ou promoção de discursos de ódio. Lula enfatizou que essa defesa deve envolver não apenas governos, mas também academia, parlamentos, sociedade civil, mídia e setor privado.

Além disso, Lula comentou sobre as tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros, afirmando a importância do diálogo entre chefes de Estado para proteger interesses nacionais.

