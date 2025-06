Lula se reúne com ministros para discutir aumento do IOF Presidente envia mensagens políticas durante evento em Brasília JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h33 (Atualizado em 03/06/2025 - 01h06 ) twitter

Em meio às discussões sobre o IOF, Lula se reúne com ministros e assessores

O presidente Lula realizou nesta segunda-feira uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e assessores para discutir o aumento do IOF. Durante o fim de semana, em um evento em Brasília, ele elogiou Hugo Motta, presidente da Câmara, e defendeu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que enfrenta possíveis sanções dos Estados Unidos.

Lula também falou sobre as eleições do próximo ano, destacando a importância de eleger a maioria no Senado e mencionando sua intenção de concorrer à reeleição, caso sua saúde permita. Ele ressaltou erros passados da esquerda e enfatizou a necessidade de decisões políticas serem tomadas em conjunto com os partidos, referindo-se à pressão no parlamento sobre o aumento do IOF.

No evento, João Campos foi oficializado como presidente do PSB. Ele é bisneto de Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos, ambos ex-governadores de Pernambuco. Nesta quarta-feira, Lula viajará a Paris, marcando a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à França em mais de uma década.

