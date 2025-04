Lula visita aldeia Piaraçu e condecora Cacique Raoni Presidente discute defesa dos povos indígenas e preservação ambiental no Xingu JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h30 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h30 ) twitter

No Parque Nacional do Xingu, Lula condecora o cacique Raoni com a mais alta honraria do país

O presidente Lula fez uma visita histórica à aldeia indígena Piaraçu, no Parque Nacional do Xingu, Mato Grosso. Durante sua visita, ele homenageou o Cacique Raoni com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, destacando sua contribuição para a defesa dos povos indígenas e das florestas brasileiras.

Lula se reuniu com lideranças indígenas para discutir questões importantes como a defesa dos direitos dos povos originários, preservação ambiental, educação e agricultura familiar. Em seu discurso, reafirmou o compromisso com a proteção das terras indígenas e manutenção das tradições culturais.

O Cacique Raoni agradeceu o apoio do governo em um discurso no dialeto Kayapó e pediu que não se permitisse a exploração de petróleo na Amazônia. Durante a cerimônia, várias tribos prestaram homenagens ao presidente Lula, simbolizando confiança mútua entre as lideranças indígenas e o governo.

Assista em vídeo - No Parque Nacional do Xingu, Lula condecora o cacique Raoni com a mais alta honraria do país

