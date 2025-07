Lula visita obras no Ceará e foca em questões comerciais com EUA Presidente não comenta operação contra Bolsonaro durante visita à Transnordestina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h32 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h32 ) twitter

Presidente Lula visita obras no Ceará e não comenta operação contra Jair Bolsonaro

O presidente Lula esteve no Ceará para acompanhar as obras da ferrovia Transnordestina. Durante a visita, ele evitou comentar sobre a operação judicial envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A orientação do Palácio do Planalto é que o governo não se pronuncie sobre o assunto, considerado do âmbito do judiciário.

Em entrevista exclusiva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as questões judiciais envolvendo Bolsonaro e o apoio de Donald Trump não devem afetar as negociações comerciais com os Estados Unidos. O foco do governo brasileiro permanece nas tarifas impostas aos produtos do país.

Lula também fez um pronunciamento sobre as tarifas dos Estados Unidos, classificando-as como chantagem e destacando a presença de informações falsas sobre o comércio entre os dois países. Ele expressou indignação com o apoio de alguns políticos brasileiros às medidas norte-americanas.

