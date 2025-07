Mais de dez mil pessoas desalojadas por enchentes no Rio Grande do Sul Níveis dos rios devem atingir pico até quarta-feira, alertam especialistas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h51 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h51 ) twitter

Alagamentos deixam mais de dez mil pessoas desalojadas no RS

Mais de dez mil pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Especialistas preveem que os níveis dos rios atinjam seu pico entre terça (1º) e quarta-feira (2). Eldorado do Sul é uma das cidades mais afetadas, com cerca de cinco mil moradores buscando abrigo em ginásios improvisados.

A Defesa Civil emitiu alertas de risco de inundação para áreas próximas aos rios Caí e Uruguai, especialmente em São Sebastião do Caí, Montenegro e São Borja. Em Lajeado, o Rio Taquari recuou após ultrapassar sua cota de inundação, mas ainda mantém mais de cento e quarenta pessoas em abrigos.

Em Pelotas, a Lagoa dos Patos está se expandindo, com equipes trabalhando na drenagem para minimizar os danos. Porto Alegre enfrenta a elevação do Guaíba, com medidas como o fechamento de comportas sendo implementadas para prevenir transbordamentos.

As autoridades destacam a importância da prevenção para mitigar os impactos das cheias e garantir uma resposta eficaz à população afetada pelas inundações.

Assista ao vídeo - Alagamentos deixam mais de dez mil pessoas desalojadas no RS

