Adolescentes eram obrigadas a se mutilar para impedir divulgação de fotos íntimas nas redes

Um crime bárbaro foi motivo de uma operação feita no Rio de Janeiro e em outros sete estados e Distrito Federal. Os criminosos ameaçavam divulgar fotos íntimas das vítimas nas redes sociais. Pedro Henrique Lourenço, de 20 anos, é soldado da aeronáutica e foi preso em casa, na baixada fluminense. Um computador e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. O militar era um dos suspeitos de aliciar em aplicativos de encontro as vítimas que tinham entre 11 a 19 anos. As jovens eram forçadas a participar de desafios, sob pena de terem imagens íntimas compartilhadas na internet.



