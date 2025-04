Mais de mil acidentes nas rodovias federais durante feriado prolongado 86 mortes foram registradas; alta velocidade foi uma das principais causas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h33 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h33 ) twitter

PRF registra mais de mil acidentes e 86 mortes nas estradas federais durante o feriado prolongado

Durante o feriado prolongado, as rodovias federais registraram um aumento significativo no número de acidentes e mortes. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, mais de mil acidentes ocorreram, resultando em 86 mortes, o que representa um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na BR-369, em Ibiporã, Paraná, um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete resultou na morte de um motoqueiro e causou congestionamento. Na BR-316, na região metropolitana de Belém, um engavetamento entre cinco veículos deixou quatro pessoas feridas e gerou um congestionamento que durou mais de seis horas.

Outro acidente grave ocorreu na BR-101, próximo a Teixeira de Freitas, na Bahia, onde uma colisão entre três carros resultou na morte de uma mulher e deixou quatro pessoas feridas. Durante o feriado, mais de 1.700 veículos foram flagrados em alta velocidade nas estradas baianas.

Os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná apresentaram o maior número de acidentes. A imprudência dos motoristas, como ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, foram apontadas como principais causas dos acidentes.

PRF registra mais de mil acidentes e 86 mortes nas estradas federais durante o feriado prolongado

