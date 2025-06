Mais de mil municípios do Sul em alerta para fortes chuvas Frente fria avança em Sergipe e aumenta risco de temporais na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 23h54 (Atualizado em 13/06/2025 - 23h54 ) twitter

Temporais ganham força no sul do país neste fim de semana

Mais de mil cidades na região Sul do Brasil estão em alerta devido à previsão de chuvas intensas e volumosas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Porto Alegre (RS) está entre as áreas com risco de temporais, especialmente na tarde de sábado (14), com temperaturas máximas de 20ºC. Em contraste, São Paulo terá tempo estável com 22ºC, enquanto Salvador (BA) pode atingir 25ºC com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Uma frente fria está se movendo pela costa de Sergipe, o que pode intensificar os temporais na área. No Sul, a circulação dos ventos deve facilitar a formação de nuvens de chuva desde as primeiras horas do dia. Além disso, há um alerta de geada para o Sul de Minas Gerais e a Serra da Mantiqueira.

As previsões de temperatura para outras cidades incluem máxima de 18 graus em Curitiba, 25 no Rio de Janeiro, calor intenso com até 34 em Cuiabá, máxima de 26 em Maceió e até 31 em Belém. Em Goiânia, o clima deve permanecer seco até segunda-feira, com máximas entre 27 e 28 graus. Já em Caxias do Sul, sábado será ensolarado, mas com possibilidade de chuva rápida à noite e temperatura máxima de até 18 graus. No domingo, a previsão é de chuva pela manhã com máxima de até 17 graus.

