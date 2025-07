Marinha intensifica fiscalização no Pará após embarcação afundar Passageiros resgatados após naufrágio em praia movimentada de São Geraldo do Araguaia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h15 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após acidente com embarcação, Marinha reforça a fiscalização nos rios do Pará

A Marinha do Brasil intensificou a fiscalização nos rios do Pará para garantir a segurança da navegação durante as férias escolares. Em São Geraldo do Araguaia, uma embarcação afundou próximo à Praia das Gaivotas, levando ao resgate dos passageiros por outras embarcações que passavam pelo local. Felizmente, não houve feridos no incidente.

Com o aumento do tráfego de embarcações nesta época do ano, a capitania dos portos intensificou suas operações. Durante uma abordagem, uma moto aquática foi notificada devido à documentação ilegível. Além disso, João, comandante que opera a rota entre Belém e Macapá há 25 anos, foi notificado pela falta de habilitação de um tripulante.

Na operação recente da capitania, realizada entre dezembro e janeiro, mais de 550 abordagens ocorreram, resultando em 24 notificações por falta de registro e uma apreensão. A segurança da navegação e a proteção da vida humana são prioridades da Marinha, além da prevenção da poluição hídrica. No ano anterior, foram registrados 563 acidentes de navegação no Brasil, com 217 mortes.

Assista ao vídeo - Após acidente com embarcação, Marinha reforça a fiscalização nos rios do Pará

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!