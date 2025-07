Mãe e filha são mantidas em cárcere privado por dois dias no Paraná

Mãe e filha foram mantidas em cárcere privado por dois dias no Paraná. Elas só foram resgatadas porque conseguiram jogar pela varanda pedidos de ajuda para os vizinhos. As vítimas ficaram dois dias em poder de um homem que é casado com uma sobrinha da idosa. Ele exigiu cartão de banco, senhas e conseguiu sacar cerca de R$ 2 mil. Também obrigou as mulheres a assinarem cheques no valor de R$ 58 mil. De acordo com a polícia, o criminoso estava desempregado e disse que precisava de dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!