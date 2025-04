Mark Carney é eleito primeiro-ministro do Canadá após renúncia de Trudeau Liberais conquistam quase metade das cadeiras no parlamento canadense JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h43 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mark Carney, primeiro-ministro interino do Canadá, vence eleições e ocupará o cargo por quatro anos

Mark Carney, que atuava como primeiro-ministro interino do Canadá, venceu as eleições e garantiu um mandato de quatro anos. Sob sua liderança, os liberais elegeram 168 deputados, ocupando quase metade das cadeiras no parlamento. A vitória foi impulsionada pela guerra comercial com os Estados Unidos. Após a eleição, Carney afirmou que o relacionamento de integração com o país vizinho chegou ao fim. As eleições foram antecipadas após a renúncia de Justin Trudeau em março.

Assista em vídeo - Mark Carney, primeiro-ministro interino do Canadá, vence eleições e ocupará o cargo por quatro anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!