Massa de ar polar mantém baixas temperaturas no centro-sul do Brasil Geadas previstas no interior do RS, SC e PR nesta quinta (12) JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h34 )

Confira a previsão do tempo desta quinta (12)

A massa de ar polar continua a influenciar o clima no centro-sul do Brasil até o fim de semana, resultando em temperaturas baixas e possibilidade de geadas. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, as condições para geada são significativas nesta quinta-feira (12). Em São Paulo, a temperatura mínima será de 10º C com chances de chuva leve ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a máxima não deve ultrapassar 21ºC, com chuvas esperadas durante todo o dia. Brasília terá céu nublado com chuvas à tarde.

A frente fria avança pelo litoral da Bahia, podendo causar temporais no Recôncavo Baiano. Em Curitiba (PR), as temperaturas máximas não devem passar de 13ºC; em Vitória (ES), a máxima será de 23ºC. Teresina (PI) enfrentará calor de até 32ºC, enquanto Cuiabá (MT) e Macapá (AP) podem atingir até 30ºC.

Em Cajamar, São Paulo, as mínimas variam entre 8ºC e 9ºC, com máximas entre 17ºC e 20ºC nos próximos dias. Em Boninal, Bahia, o tempo permanece aberto até sábado (14), com uma mudança brusca nas temperaturas entre quinta (12) e sábado.

Confira a previsão do tempo desta quinta (12)

