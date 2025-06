NASA nega vínculo com brasileira que anunciou ser a primeira astronauta do país a viajar ao espaço

A Nasa desmentiu uma brasileira que anunciou ser a primeira brasileira a viajar para o espaço como astronauta de carreira. Laysa Peixoto é de Belo Horizonte. A jovem, de 22 anos, publicou nas redes sociais, que faria parte do voo inaugural de uma empresa privada dos Estados Unidos, a Titan Space, que planeja realizar missões no espaço, em 2029. Ela também havia dito que tinha concluído um treinamento na Nasa, a Agência Espacial Americana, há três anos. Mas, a Nasa negou que Laysa tenha feito o treinamento para se tornar astronauta. Em nota, ela negou que tenha citado a Nasa ou que tenha afirmado que seria uma astronauta da agência espacial. Disse também que foi selecionada pela Titan Space para se tornar uma astronauta de carreira.



