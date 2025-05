Massa de ar polar provoca frio intenso no Centro-Sul do Brasil Geadas e baixas temperaturas são esperadas nesta sexta-feira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h53 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo: frio deve permanecer em diversas partes do Brasil nesta sexta (30)

Uma massa de ar polar está causando uma queda significativa nas temperaturas do Centro-Sul do Brasil. Nesta sexta-feira, há previsão de geadas nos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. As capitais Florianópolis e São Paulo terão dias ensolarados, mas com máximas de apenas 19 e 21 graus respectivamente. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva com temperaturas não ultrapassando os 22 graus.

O nordeste registrou altos volumes de chuva nesta quinta-feira, com temporais previstos no litoral devido à umidade dos ventos oceânicos. Em contraste, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul devem permanecer secas e frias.

Porto Alegre deve registrar uma máxima de apenas 16 graus, enquanto Vitória pode chegar a 25 graus. Em Campo Grande, as temperaturas devem atingir até 19 graus; João Pessoa pode registrar até 29 graus; e Manaus, até 31 graus.

Em Porto Velho, Rondônia, o tempo permanece seco com sol predominante até o fim de semana, e temperaturas entre 29 e 31 graus. Já em Paulista, Pernambuco, o clima será instável com sol intercalado por chuvas esparsas, com máximas entre 28 e 29 graus.

‌



Assista em vídeo - Previsão do tempo: frio deve permanecer em diversas partes do Brasil nesta sexta (30)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!