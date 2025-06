Mauro Cid reafirma envolvimento de Bolsonaro em plano golpista Cid relata alterações em documento e financiamento de manifestações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 22h39 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h39 ) twitter

Mauro Cid reafirma que Bolsonaro sabia das ações para mudar resultado de eleição presidencial

Nesta segunda-feira (9), começaram os depoimentos no Supremo Tribunal Federal sobre um suposto plano de golpe após as eleições de 2022. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou que o ex-presidente tinha conhecimento das ações para contestar o resultado eleitoral. Cid afirmou que Bolsonaro fez alterações em uma minuta que previa a prisão de autoridades, como ministros do STF. Essa minuta foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres.

Cid também revelou ter recebido dinheiro do ex-ministro Walter Braga Netto para financiar manifestações em quartéis, possivelmente com apoio do agronegócio. Ele destacou ainda a pressão de Bolsonaro para desacreditar as urnas eletrônicas alegando fraude nas eleições.

Após Cid, Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin, negou ter participado de investigações contra as urnas eletrônicas. As audiências no STF seguirão até sexta-feira (13) para concluir esta fase do processo.

Assista ao vídeo - Mauro Cid reafirma que Bolsonaro sabia das ações para mudar resultado de eleição presidencial

