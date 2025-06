MC Poze do Rodo é solto após cinco dias preso no Rio Saída do cantor gera tumulto e intervenção policial em Gericinó JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h07 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h07 ) twitter

Poze do Rodo é solto após ficar cinco dias preso

Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi liberado no Rio de Janeiro após receber um habeas corpus. Detido por cinco dias, sua saída do complexo de Gericinó foi marcada por tumulto e necessidade de intervenção policial devido à aglomeração de fãs. A Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para controlar a situação.

No local também estava presente o cantor Oruam, que subiu em um ônibus durante o evento. Além disso, Viviane Noronha, esposa de MC Poze, foi alvo de uma operação policial que investiga lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho. Estão sob investigação duas transferências bancárias significativas: uma de R$ 858 mil para a conta de sua empresa e outra de R$ 40 mil para sua conta pessoal. Buscas foram realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, enquanto a defesa de Viviane nega as acusações.

