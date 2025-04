MEC divulga o ranking das melhores universidades públicas do Brasil, mas notas acendem alerta Relatório aponta desempenho das universidades em saúde, engenharia e tecnologia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h55 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h55 ) twitter

O Ministério da Educação anunciou os resultados do Enade 2023, que avaliou cursos de instituições públicas e privadas em diversas áreas, como saúde, engenharia e tecnologia. Mais de 406 mil estudantes participaram do exame em todo o Brasil. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) obteve a maior nota, seguido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No total, 192 universidades públicas foram avaliadas; entre as federais, 21,4% alcançaram a nota máxima de 5, enquanto nenhuma obteve as notas mais baixas de 1 ou 2. No entanto, o relatório destacou preocupações em relação aos cursos de Medicina, pois 20% dos 309 cursos analisados não atingiram a nota 3, considerada satisfatória. Houve também uma queda no número de instituições com notas boas ou ótimas em comparação com 2019, passando de 64% para 45%.

Além disso, no ensino à distância, dos 692 cursos avaliados, apenas seis receberam a nota máxima, enquanto 109 cursos foram classificados com a nota 2, indicando um desempenho insatisfatório. O relatório sugere que é necessário considerar não apenas o perfil dos estudantes mas também o perfil dos docentes e as condições de infraestrutura para melhorar os resultados dos cursos.

Assista em vídeo - MEC divulga o ranking das melhores universidades públicas do Brasil, mas notas acendem alerta

