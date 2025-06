Medidas econômicas de Javier Milei impactam hábitos de consumo na Argentina Inflação em abril é menor que o esperado, mas custo de vida ainda preocupa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h29 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h29 ) twitter

Medidas econômicas de Milei repercutem positivamente no consumo da população argentina

A Argentina está vivenciando uma transformação nos hábitos de consumo devido às medidas econômicas implementadas pelo governo de Javier Milei. Essas políticas resultaram em um impacto positivo no mercado, com os argentinos optando por compras menores e mais frequentes ao invés das grandes compras mensais tradicionais.

Em abril, a inflação atingiu quase 3%, superando as expectativas dos analistas econômicos. A previsão para maio é de uma redução para 2,1%. No entanto, a inflação acumulada no ano ainda preocupa, permanecendo próxima de 50% ao ano.

Os ajustes econômicos realizados pelo governo incluem cortes de gastos públicos, redução de ministérios e demissões de funcionários, contribuindo para a diminuição do déficit fiscal. Embora setores como automóveis e imóveis apresentem aquecimento devido à valorização do peso frente ao dólar, a recuperação econômica completa ainda depende da criação de empregos e aumento salarial, um processo que pode levar vários anos.

Economistas destacam que a estabilização dos preços é positiva, mas alertam que uma recuperação abrangente exigirá ajustes no mercado de trabalho e políticas salariais.

