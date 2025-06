Julgamento que pode banir Paquetá do futebol é concluído, mas sentença ainda será publicada

O julgamento de Lucas Paquetá foi concluído na Inglaterra. Se condenado, o brasileiro pode ser banido do futebol. A sentença será publicada em até dois meses. Em maio do ano passado, Paquetá foi indiciado por, supostamente, ter recebido intencionalmente cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023. Pelas investigações, 60 apostas teriam sido feitas da ilha de Paquetá, localizada a 15 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, onde moram parentes e amigos do jogador.



