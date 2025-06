Memphis Depay cobra Corinthians por dívida milionária Clube enfrenta pressão judicial por R$ 6 milhões em premiações e direitos de imagem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h57 ) twitter

Memphis Depay notifica o Corinthians sobre dívida milionária

O atacante Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida de R$ 6 milhões, exigindo pagamento imediato para evitar consequências como a ausência do jogador em compromissos com o clube. Os advogados de Depay entraram com uma ação na Justiça cobrando R$ 4,7 milhões em premiações pelo Campeonato Paulista e R$ 1,5 milhão em direitos de imagem. Esta é a segunda notificação do jogador ao clube; a primeira ocorreu em maio, durante a gestão de Augusto Melo.

O Corinthians busca resolver a situação rapidamente, pois a falta de pagamento pode levar Depay a não se reapresentar com o elenco no sábado. A diretoria atual afirma estar tomando medidas necessárias para solucionar o problema. Além disso, outros jogadores podem reivindicar pagamentos atrasados se a situação não for regularizada. Augusto Melo declarou que estava em negociação com Depay sobre os valores antes de deixar a presidência.

