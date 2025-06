Menina baleada em briga de trânsito em Minas Gerais está em estado grave Criança precisa de doação de sangue; policial penal foi preso em flagrante JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menina de 10 anos é internada em estado grave após ser baleada em briga de trânsito em MG

Uma menina de dez anos está internada em estado grave após ser baleada durante uma briga de trânsito no interior de Minas Gerais. O autor do disparo, um policial penal de 34 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na cidade de Viçosa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial atirou contra o veículo onde estava a criança. De acordo com o pai da menina, o carro do policial ultrapassou seu veículo em alta velocidade antes dos disparos. O policial alegou não ter visto quem estava no carro devido aos vidros fechados.

A menina passou por cirurgia e necessita de doação de sangue, mobilizando dezenas de pessoas no hemocentro de Ponte Nova para ajudar. Durante audiência de custódia, a justiça decidiu converter a prisão em preventiva.

Assista ao vídeo - Menina de 10 anos é internada em estado grave após ser baleada em briga de trânsito em MG

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!