Polícia descobre sequência de golpes contra médicos que cria conta bancária sem a autorização deles

Criar uma conta bancária no seu nome, sem a sua permissão, pode ser mais fácil do que você imagina. A polícia de São Paulo acaba de descobrir uma sequência de fraudes cometida sempre contra médicos. Apenas um deles, quase perdeu R$ 700 mil. Os suspeitos são da mesma família. Já o golpe, cheio de detalhes, começava por uma simples invasão de e-mail.



