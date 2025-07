Menina de 11 anos morre atropelada por motorista embriagado na Grande São Paulo Motorista foi preso após confessar consumo de álcool antes do acidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/07/2025 - 00h04 (Atualizado em 19/07/2025 - 00h04 ) twitter

Uma menina de 11 anos morreu após ser atropelada enquanto caminhava com sua mãe às margens de uma avenida entre Suzano e Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O motorista da caminhonete envolvida no acidente fugiu do local, mas foi localizado e preso pela polícia pouco depois. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que mãe e filha foram atingidas pela caminhonete. O motorista, Rogério de Santana, já tinha histórico de atropelamento seguido de fuga. Após o incidente, o veículo foi apreendido para investigação.

Rogério foi levado para um centro de detenção provisória e aguarda audiência de custódia. Testemunhas confirmaram sua embriaguez no momento do acidente. A vítima, Manoelen Chaves, era filha de um guarda civil municipal.

No primeiro semestre deste ano, 659 pessoas morreram em atropelamentos no estado de São Paulo.

