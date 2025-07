Menino de 9 anos escapa de carro desgovernado em Minas Gerais Criança salta do veículo em movimento antes de colisão em Santa Luzia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h02 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h02 ) twitter

Menino de 9 anos pula de carro desgovernado em Minas Gerais

Um menino de nove anos conseguiu escapar de um carro desgovernado prestes a colidir em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava sozinho no veículo do pai quando este começou a descer a rua sem controle. A criança saltou do carro antes do impacto, evitando ferimentos graves.

O incidente foi capturado por câmeras de segurança. O carro estava estacionado quando começou a se mover enquanto o pai se ausentava para buscar um pacote. O pai suspeita que um problema no freio de mão ou um deslize no câmbio possa ter causado o movimento inesperado. Durante a tentativa de escape, o cinto de segurança prendeu seu braço, mas ele conseguiu se soltar.

O acidente ocorreu perto da casa da avó do menino. A mãe soube do ocorrido apenas no hospital e ficou aliviada ao encontrar seu filho sem lesões sérias. Agora, ele se recupera em casa após o susto.

