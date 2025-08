Menino de quatro anos morre em ataque a policial no RJ Criança foi vítima de tiroteio em Duque de Caxias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 00h09 (Atualizado em 02/08/2025 - 00h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Menino de quatro anos, Gael Sampaio, morre em tiroteio em Duque de Caxias.

O ataque era direcionado ao tio do menino, um policial militar aposentado.

Suspeito Caíque dos Passos foi preso após ferimentos no confronto.

Operação policial subsequente apreendeu seis fuzis na área afetada.

Menino de 4 anos morre após ser baleado na região metropolitana do RJ

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um ataque armado resultou na morte de um menino de quatro anos. O alvo era seu tio, um policial militar aposentado. Durante o tiroteio, que ocorreu enquanto a família se preparava para sair de carro, Gael foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Sua mãe continua internada em estado grave.

Investigações apontam que o ataque foi ordenado por um chefe do tráfico local visando expandir território.

Na manhã seguinte ao incidente, uma operação policial apreendeu seis fuzis na área. No mesmo dia, em outra ação no Morro do Borel, um guardador de carros foi atingido por uma bala perdida, mas já recebeu alta hospitalar.

