Mercados globais caem após tarifas de Trump e retaliação da China Medidas comerciais intensificam temor de guerra comercial global JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h32 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h32 )

Bolsas de valores e cotações do petróleo caem em consequência das tarifas anunciadas por Trump

O anúncio de novas tarifas comerciais pelos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump gerou turbulência nos mercados financeiros pelo segundo dia consecutivo. A resposta da China com retaliações intensificou os temores de uma guerra comercial, levando a quedas significativas nas bolsas de valores e nos preços de commodities como petróleo e cobre.

As bolsas na Ásia encerraram o dia em baixa, com destaque para o Japão, que registrou uma queda de 2,75%. Na Europa, os índices também sofreram perdas consideráveis, com Paris recuando 4,26% e Milão despencando 6,53%. Na Espanha, Madrid viu seu índice cair 5,83%, enquanto no Reino Unido houve uma das piores quedas diárias desde o início da pandemia de Covid-19.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações também foram afetados. O índice Dow Jones caiu 5,5%, o SP500 perdeu 5,9%, e a Nasdaq despencou 5,82%. As tarifas variaram entre os países, com taxas para a China chegando a até 54% e para a União Europeia a até 20%, afetando negativamente o índice Panstocks com uma queda de mais de 5%.

Além das bolsas, o mercado de commodities também sentiu o impacto das tarifas. O preço do petróleo caiu até 8%, refletindo o temor de uma desaceleração econômica global.

