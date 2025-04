Mercados globais sobem após avanços em negociações EUA-China Índices de ações de diversos países registram alta significativa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h51 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsas do mundo fecham em alta nesta quarta-feira (23) após negociações entre EUA e China

Após avanços nas negociações entre Estados Unidos e China, os índices de ações em todo o mundo registraram alta nesta quarta-feira. No Japão, o índice Nikkei teve um aumento de 1,89%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul subiu 1,57%. Na zona do euro, o principal índice subiu 2,77%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia com alta de 1,67%, o Dow Jones subiu 1,07% e a bolsa Nasdaq, focada em empresas de tecnologia, teve um aumento de 2,50%. No Brasil, o Ibovespa também acompanhou a tendência global, subindo 1,53%, enquanto o dólar caiu 0,16%, fechando cotado a R$ 5,71.

Assista em vídeo - Bolsas do mundo fecham em alta nesta quarta-feira (23) após negociações entre EUA e China

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!