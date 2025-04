Mais de 180 pedestres morreram atropelados em dois meses em SP, aponta levantamento

No maior estado do país, as leis de trânsito e a fiscalização não têm conseguido impedir os acidentes. Mais de 180 pedestres morreram em apenas dois meses em São Paulo. Entre aulas, exames médicos e provas, nenhum habilitado chega às ruas sem saber o que pode e o que não pode fazer. Mesmo assim, os números mostram que a teoria nem sempre vira prática. Para Rogério Russo, engenheiro de trânsito, é preciso endurecer as punições em casos de atropelamentos. Neste mês, um caso repercutiu em são paulo. Com 12 multas por excesso de velocidade, Brendo dos Santos, de 26 anos, foi preso após atropelar e matar as amigas Isabela e Isabelli, de18 anos, no ABC paulista. As garotas atravessavam na faixa de pedestres.



