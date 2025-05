Messi e Suárez se unem para gerir clube no Uruguai Deportivo LSM disputará a quarta divisão uruguaia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Messi e Suárez anunciam parceria para administrar clube de futebol no Uruguai

Lionel Messi e Luis Suárez anunciaram que vão administrar juntos um clube de futebol no Uruguai. A parceria foi divulgada nas redes sociais e envolve o Deportivo LSM, que participará da quarta divisão do campeonato uruguaio.

O clube, fundado há três anos por Suárez, está localizado em Ciudad de La Costa, a segunda cidade mais populosa do país. Messi expressou satisfação com a nova empreitada e espera contribuir significativamente para o sucesso do projeto.

Assista em vídeo - Messi e Suárez anunciam parceria para administrar clube de futebol no Uruguai

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!