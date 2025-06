Militares israelenses mortos em desabamento na Faixa de Gaza Explosivos causam colapso durante operação militar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h40 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h40 ) twitter

Quatro militares israelenses morrem e cinco ficam feridos em desabamento de prédio em Gaza

Quatro militares israelenses morreram e cinco ficaram feridos após o desabamento de um prédio na Faixa de Gaza. O incidente ocorreu em Khan Younis durante uma operação militar. A estrutura desabou devido à detonação de explosivos. Entre as vítimas fatais estão o major Chen Gross, de 33 anos, e o sargento Yoav Raver, de 19 anos; os nomes dos outros dois militares não foram divulgados.

A operação tinha como objetivo investigar construções no território palestino em busca de túneis do Hamas. Além disso, foi relatado que mais de oito mil caixas de alimentos foram distribuídas em Rafah, mas o Centro de Ajuda Humanitária fechou devido à superlotação. O exército israelense anunciou a convocação de mais dez mil militares para expandir as operações na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel fornece armas a grupos palestinos que se opõem ao Hamas para proteger vidas dos soldados israelenses.

