Minha Casa Minha Vida amplia programa para classe média

JR Dinheiro: Saiba o que muda com a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida criou uma nova faixa para famílias com renda mensal de até R$ 12 mil, ampliando seu alcance à classe média. A Faixa 4 permitirá a compra de imóveis de até meio milhão de reais, sem subsídios governamentais e com uma taxa de juros de 10,5% ao ano. As faixas existentes também foram ajustadas: Faixa 1 para rendas até R$ 2.850 com imóveis até R$ 190 mil; Faixa 2 para rendas até R$ 4.700 com imóveis até R$ 264 mil; e Faixa 3 para rendas até R$ 8.600 com imóveis até R$ 350 mil. Os financiamentos variam entre prazos de 120 a 420 meses.

As novas regras entram em vigor na primeira quinzena de maio. Interessados devem considerar não apenas a taxa de juros, mas o custo efetivo total, incluindo tarifas administrativas e seguros obrigatórios. A adesão pode ser vantajosa se a parcela for igual ou menor que o aluguel atual ou se houver possibilidade de dar uma entrada significativa.

