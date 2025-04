Presidente Lula lança nesta quinta-feira (17) dois programas para cadastro de animais domésticos

O presidente Lula lançou, nesta quinta (17), em Brasília, dois programas para o cadastro de animais doméstico. Lula levou as cachorras Resistência e Esperança ao Palácio do Planalto para o lançamento dos programas SinPatinhas e o Pró-Patinhas. O primeiro vai funcionar como um RG para cães e gatos. Já o segundo vai viabilizar a castração e a adoção solidária. Saiba mais!



