Petrobras anuncia redução do preço do diesel em R$ 0,12 para distribuidoras Preço do litro do diesel será de R$ 3,43 com expectativa de queda nas bombas dos postos.

17/04/2025 - 21h05

