Brasil registra mais de 12 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em 2025

O Brasil registrou mais de 12 mil casos de síndrome respiratória aguda grave só neste ano. Foram identificados cinco tipos de vírus. Betim, em Minas Gerais, decretou emergência em saúde pública com o aumento dos casos. Todas os leitos de CTI pediátrica do município estão ocupados. A síndrome pode levar a complicações graves.



