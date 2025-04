Ministério da Educação introduz exame para avaliar cursos de medicina ENAMED será aplicado em outubro; inscrições começam em julho JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h54 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h54 ) twitter

Enamed: MEC lança prova para avaliar qualidade dos cursos de medicina do país

O Ministério da Educação lançará um novo exame para estudantes de medicina com o objetivo de avaliar a qualidade dos cursos no país. As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (ENAMED) serão abertas em julho, com a aplicação prevista para outubro. Cerca de 42 mil estudantes de mais de 200 municípios participarão do exame, que não impedirá a obtenção do diploma, mas influenciará na avaliação das instituições de ensino.

A prova contará com 100 questões objetivas abrangendo todas as áreas do curso de medicina, visando medir o conhecimento e habilidades adquiridos pelos formandos durante a graduação. Esta iniciativa faz parte dos esforços do governo federal para aprimorar a formação médica no Brasil. No último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENAD), apenas seis dos 309 cursos avaliados alcançaram nota máxima.

O resultado do ENAMED também poderá ser utilizado pelos estudantes na seleção para programas de residência médica. O Conselho Federal de Medicina considera a medida um passo inicial para criar um exame que valide o exercício profissional dos médicos recém-formados, destacando a importância do projeto de lei em discussão no Senado que busca avaliar a suficiência dos médicos ao ingressarem no mercado de trabalho.

